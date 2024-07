Caldo: domani bollino rosso a Bolzano e Merano

Livello di allerta rosso domani a causa del forte caldo a Bolzano e Merano. "Per domani sono previste massime di 36 gradi nella zona di Bolzano e dintorni, mercoledì probabilmente sarà un po' meno caldo, le temperature dovrebbero scendere di 1 o 2 gradi", ha riferito il meteorologo Lukas Rastner dell'Ufficio provinciale Meteorologia e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la Protezione civile.

"Affinché la popolazione possa prepararsi e affrontare queste temperature estreme, abbiamo emesso il livello di allerta più alto, rosso, per Bolzano e l'area circostante fino a Merano, nel Bollettino di allerta di martedì per richiamare l'attenzione sui rischi associati al caldo e per indicare come ogni individuo può comportarsi correttamente e quindi proteggersi", ha chiarito Willigis Gallmetzer, direttore del Centro funzionale provinciale.

Per affrontare al meglio l'ondata di caldo è importante, soprattutto per i soggetti fragili, attenersi alle seguenti raccomandazioni di base. Assicurarsi di bere liquidi a sufficienza e mangiare cibi leggeri a orari regolari. Evitare di rimanere sotto il sole cocente o svolgere attività fisica durante le ore più calde. Se viaggia in auto, bere molta acqua.

Infine, proteggere gli interni delle abitazioni dalla luce diretta del sole durante il giorno chiudendo tende e persiane, e ricordarsi di areare gli ambienti di notte e nelle prime ore del mattino. Informazioni dettagliate sono disponibili sulla pagina "Ondate di caldo" del sito dell'Agenzia per la Protezione civile.



