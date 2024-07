Minorenni in sala scommesse, 15 giorni di chiusura

Il questore di Bolzano Paolo Sartori ha disposto la sospensione delle Licenze e la contestuale, immediata chiusura del "Cafè Gravenstein" e dell'annessa "Sala Giochi e Scommesse", che si trovano a Marlengo, in Via Palade. Il provvedimento, che avrà una durata di 15 giorni, è conseguente alle gravi problematiche per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini che si protraggono da diverso tempo e che sono culminate con quanto accertato dalla Polizia di Merano e dalla Polizia Locale di Merano nella serata di martedì scorso, allorquando, nel corso di specifici controlli, all'interno sono stati sorpresi due ragazzini minorenni all'atto di effettuare scommesse utilizzando le apparecchiature Vlt.

"Le gravi e reiterate problematiche che si sono evidenziate presso questo pubblico esercizio mi hanno determinato ad adottare il provvedimento di chiusura immediata dello stesso - ha evidenziato il questore Sartori -. Nel caso in cui anche tale severo provvedimento non dovesse, in futuro, risultare risolutivo per far cessare questa grave situazione che si sta, purtroppo, ripresentando in maniera sistematica, è chiaro che dovrò procedere con la revoca definitiva della licenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA