Parigi -1: Paolini, assenza Sinner non aumenta le mie pressioni

"Sinner? Dispiace per Jannik, sicuramente si rifarà alla prossima Olimpiade. Ma non credo che la sua assenza metta ulteriori pressioni a noi". Lo ha detto Jasmine Paolini durante il media day allo Stade de Roland Garros in vista dei Giochi di Parigi. "Fa strano tornare qui - ha aggiunto l'azzurra finalista 2024 al Roland Garros sia nel singolare che nel doppio con la Errani -. Ma è sempre un bel posto dove giocare a tennis".

Al tabellone, per ora, non guarda. "Non lo voglio sapere, ho controllato solo i primi turni - ha spiegato -. L'obiettivo è quello di scendere in campo e fare il meglio, senza mettersi troppe pressioni. Sono qui pensando partita dopo partita.

Speriamo di poter far bene, ci teniamo tutti tanto. La squadra del tennis azzurro è qui con tanta voglia di fare bene".



