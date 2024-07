Mair a Roma, 'più incentivi per poliziotti bilingui'

L'assessora altoatesina Ulli Mair ha discusso con il sottosegretario Nicola Molteni del bilinguismo nella Polizia di Stato, degli alloggi per le Forze dell'ordine e del potenziamento della polizia locale. Nel corso dell'incontro al Viminale l'assessora alla Sicurezza e alla prevenzione della violenza ha ripreso diversi punti già all'ordine del giorno durante la sua visita inaugurale al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, svoltosi a marzo.

Mair ha riferito della grave carenza di alloggi di servizio per le forze dell'ordine in Alto Adige, che è il motivo principale per cui i posti disponibili non possono essere coperti. "Per soddisfare le esigenze abitative di Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza e Carabinieri, stiamo cercando di accedere a edifici statali inutilizzati", ha detto Mair durante un incontro con Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno. Secondo i dati catastali, si tratterebbe di diverse centinaia di unità abitative. "A questo proposito, stiamo cercando di raggiungere un accordo come quello che la Provincia ha con l'Esercito italiano, secondo il quale la Provincia riceve immobili dallo Stato se fornisce al contempo alloggi per le Forze armate", ha detto Mair.

L'assessora provinciale ha spiegato che la diminuzione del personale bilingue nella Polizia di Stato è una delle principali preoccupazioni. "È urgente creare incentivi per una maggiore presenza di personale di lingua tedesca nella Polizia di Stato, al fine di garantire i servizi in lingua tedesca ed evitare effetti negativi sulle attività investigative e sulle procedure amministrative. Per questo mi sono espressa a favore dell'aumento dell'indennità di bilinguismo, apportando le opportune modifiche al contratto collettivo statale. Vogliamo anche che vengano organizzati più concorsi per il personale locale che conosce entrambe le lingue ufficiali della Provincia", ha dichiarato Mair.

Si è discusso anche dello stato di attuazione della creazione di un Centro di permanenza per rimpatri per migranti, progettato esclusivamente per le esigenze dell'Alto Adige. Si è convenuto sulla necessità di un'azione più incisiva contro l'immigrazione clandestina, ha sottolineato Mair.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA