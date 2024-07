Adeguati i livelli delle prestazioni sociali in Alto Adige

"Gli sviluppi demografici rappresentano una sfida importante per il settore dei servizi sociali". Lo ha sottolineato l'assessora provinciale e vice presidente della Provincia di Bolzano Rosmarie Pamer nella conferenza stampa che ha fatto seguito alla riunione della Giunta provinciale, che si è occupata dei livelli essenziali delle prestazioni sociali , adattandoli alle nuove circostanze sociali.

Pamer ha sottolineato che dal 2006 in Alto Adige ci sono più anziani che giovani. Secondo l'ultima indagine ASTAT, oggi ci sono 131 anziani ogni 100 giovani. "Questo ha naturalmente un impatto massiccio sull'assistenza, ed è per questo che abbiamo rivisto gli standard di servizio", ha detto Pamer. Le misure riguardano l'assistenza domiciliare, l'assistenza diurna, la mensa per anziani e altri settori dei servizi sociali.



