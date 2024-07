Nidi comunali di Trento promossi a pieni voti: 9,1 il voto medio

È pari a 9,1 (su un punteggio da 1 a 10) la soddisfazione media per il servizio nidi del Comune di Trento. Un dato, spiega l'ente in una nota, in linea con quello degli anni precedenti (9 sia nel 2022 che nel 2023). L'indagine ha coinvolto 776 famiglie dei bambini frequentanti il servizio nel periodo di raccolta dei questionari (che hanno avuto un tasso di risposta pari al 68,8%).

Sono stati indagati 24 aspetti rappresentativi del servizio, valutati in termini di soddisfazione percepita. Gli aspetti che risultano più apprezzati sono il servizio presso gli uffici per la domanda di iscrizione (3,91 su 4), lo sviluppo e la crescita del bambino favoriti dall'esperienza al nido (3,86), l'accoglienza e la capacità di ascolto del personale del nido (3,85) e la relazione tra educatrici e bambino (3,85). Più critici invece i punti che riguardano il tempo di attesa per l'inizio della frequenza al nido (3,19) e le informazioni presenti nel sito internet (3,23).

Tra gli spunti offerti dai genitori per migliorare il servizio, la maggior parte riguarda la flessibilità oraria, i periodi di chiusura, la comunicazione nido-famiglia, le precauzioni per la salute dei bambini e aspetti riguardanti la formazione delle graduatorie e i posti disponibili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA