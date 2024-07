Jahre der Gewalt in der Familie, Meraner verhaftet

Polizei hat einen 40-jährigen Mann aus Meran verhaftet, nachdem er jahrelang seine Frau und seine Kinder geschlagen hatte. Der Mann, der bereits mehrfach wegen illegalen Waffentragens, Widerstands gegen die Staatsgewalt und Misshandlung vorbestraft war, wird eine Strafe von zwei Jahren und vier Monaten verbüßen müssen.

Die polizeilichen Ermittlungen begannen im Dezember letzten Jahres, als die Polizei wegen eines heftigen Streits in der Wohnung des Mannes eingriff. Bei dieser Gelegenheit wurde die Frau von ihrem Mann heftig geschlagen und gezwungen, das Haus nur mit zwei Decken bekleidet zu verlassen, um die Nacht in der Kälte zu verbringen. Auf die Anzeige des volljährigen Sohnes des Paares hin, konnte die Frau nach einigen Tagen ausfindig gemacht werden.

Dieser äußerst schwerwiegende Vorfall häuslicher Gewalt war der Ausgangspunkt für die polizeilichen Ermittlungen, die innerhalb kurzer Zeit ergaben und bewiesen, dass es in den vorangegangenen Jahren bereits andere polizeiliche Einsätze in dem Haus gegeben hatte, in dem der Mann mit seiner aus Meran stammenden Ehefrau und den drei gemeinsamen Kindern gelebt hatte, und zwar aufgrund der ständigen Misshandlungen und Schläge, die der Mann seinen Familienmitgliedern seit langem zugefügt hatte, oft ausgelöst durch Alkoholmissbrauch.

Die von der Polizei Meran dokumentierten Vorfälle wurden vom Gericht Bozen als unvereinbar mit jeder alternativen Maßnahme angesehen, wobei auch die mangelnde Fähigkeit des Betroffenen, seine Existenz unter Einhaltung der auferlegten Vorschriften selbst zu verwalten, hervorgehoben wurde. Aus diesen Gründen beschloss das Gericht, mit sofortiger Wirkung einen Haftbefehl gegen den Betroffenen zu erlassen.



