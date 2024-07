Domani al via i saldi di fine stagione in Alto Adige

Come stabilito dalla Camera di Commercio di Bolzano, nei negozi dell'Alto Adige i saldi di fine stagione estiva prenderanno il via domani per concludersi dopo quattro settimane, precisamente il 16 agosto. In 15 località turistiche i saldi cominceranno invece più tardi, cioè il 17 agosto, per concludersi il 14 settembre.

L'Unione commercio turismo servizi Alto Adige coglie l'occasione per tornare a sottolineare il ruolo dei saldi di fine stagione come "un importante strumento commerciale, sia per le aziende, che con le svendite dispongono di un essenziale strumento promozionale e di vendita, sia per i clienti, che ricevono un messaggio chiaro e hanno la possibilità di acquistare prodotti di qualità a prezzi più convenienti senza dover rinunciare ai diritti che spettano loro durante i periodi di vendite ordinarie". "Durante i saldi le aziende sono tenute a rispettare norme precise in materia, per esempio riguardo l'esposizione dei prezzi, la restituzione dei capi difettosi o la gestione dei reclami. Sono regole che tutelano entrambe le parti in causa, perché è giusto ricordare che dei saldi basati su criteri certi e condivisi siano una reale occasione di vantaggio sia per chi vende che per chi acquista", sottolinea il presidente dell'Unione Philipp Moser.



