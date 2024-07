Commissario del Governo in visita alla Fondazione Stava 1985

"Vorremmo che nel quarantesimo anniversario della catastrofe di Stava, che ricorrerà il 19 luglio del prossimo anno, sia fatta memoria dei tanti disastri industriali che hanno funestato la nostra Nazione e che l'anniversario sia occasione per una riflessione, pacata ma solenne, circa il modo corretto di concepire l'attività economica, il profitto, il rapporto con l'ambiente, la valutazione dei rischi". Nell'accogliere il commissario del Governo per la Provincia di Trento Giuseppe Petronzi, in visita al Centro di documentazione sulla catastrofe della Val di Stava e alla sede della Fondazione Stava 1985, il presidente della Fondazione Graziano Lucchi ha voluto porre l'accento sullo spirito con il quale la Fondazione si appresta a celebrare il 40/o anniversario della catastrofe.

Il commissario del Governo, che era accompagnato dal comandante della Compagnia dei carabinieri di Cavalese Daniele Di Vincenzo e dalla dottoressa Antonia Sacino, è stato accolto a Stava anche dal vicepresidente della Fondazione Carlo Dellasega, dal coordinatore progetti Michele Longo e dall'assessore alla cultura del Comune di Tesero Massimo Cristel.

Al termine della visita con la videoproiezione su "La lezione di Stava" curata da Graziano Lucchi e la visione del film "Stava 19 luglio" con Andrea Castelli e la regia di Gabriele Cipollitti - si legge in una nota - il prefetto ha avuto parole di elogio per lo stile, la serenità e la dovizia di informazioni con i quali la Fondazione spiega genesi, cause e responsabilità della catastrofe della Val di Stava e descrive anche gli altri disastri industriali che sono avvenuti in Italia prima e dopo il disastro del 19 luglio 1985 in Val di Stava.





