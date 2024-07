Madre e figlio non tornano a casa, ricerche in corso in Trentino

I carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, in Trentino, stanno cercando da ieri sera una donna di 56 anni ed il figlio 19enne che non sono rientrati a casa dopo una giornata trascorsa al lago. Non vedendoli rientrare a casa a Rovereto, dove la famiglia è residente, il marito, disperato, ha chiamato i carabinieri denunciando la scomparsa di moglie e figlio. Le ricerche, anche grazie agli accertamenti condotti sui telefoni dei due scomparsi, si concentrano nella zona di Punta Lido, dove sono al lavoro le squadre specializzate di ricerca in acqua.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA