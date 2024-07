Ragazzo cade per 50 metri fermandosi sul ciglio di un dirupo

Un escursionista tedesco di 21 anni è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per i probabili politraumi riportati, dopo essere scivolato per una cinquantina di metri sotto la cima del monte Casale. Il ragazzo si trovava nelle vicinanze della croce di vetta, a monte del rifugio Don Zio Pisoni quando, probabilmente sporgendosi, ha perso l'equilibrio ed è ruzzolato lungo il ripido pendio sottostante di rocce e prato, fermandosi fortunatamente sull'orlo di un dirupo. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 14 da parte dei compagni di escursione.

La Centrale unica di emergenza - sottolinea il Soccorso alpino del Trentino - ha chiesto l'intervento dell'elicottero ed ha attivato la Stazione Giudicarie esteriori del Soccorso Alpino e Speleologico. L'elicottero è volato in quota e, dopo aver individuato dall'alto l'infortunato, ha verricellato il Tecnico di elisoccorso, con l'equipe sanitaria. Considerati il terreno ripido e l'esposizione, il Tecnico di elisoccorso ha allestito una corda fissa per assicurare sia l'infortunato che i soccorritori. Il ragazzo, trovato in stato cosciente, è stato sottoposto alle prime cure sanitarie.

Dopo essere stato stabilizzato, è stato imbarellato e recuperato a bordo dell'elicottero con il verricello, con il supporto degli operatori della Stazione Giudicarie esteriori.

Infine, è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.





