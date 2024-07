Auto contro moto in Trentino, 15enne ricoverato in rianimazione

Una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana è intervenuta nel pomeriggio, poco dopo le 14, per un incidente stradale che si è verificato a Pieve Tesino. Un'auto ha urtato una moto nei pressi di una rotatoria ed il motocilista 15enne alla guida è stato sbalzato a terra, perdendo inizialmente i sensi. Sul posto anche i vigli del fuoco volontari ed il personale sanitario, che ha trasportato il 15enne al Santa Chiara di Trento in codice rosso.

Il giovane è attualmente in prognosi riservata ed è in pericolo di vita.



