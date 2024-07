Aggredito da orso, il ferito è un turista francese 43enne

E' un 43enne francese l'uomo aggredito questa mattina da un orso in Trentino. Il turista era uscito per una corsa mattutina in località Naroncolo, nei pressi di Dro, quando, per cause in corso di accertamento, è stato aggredito dal plantigrado.

La dinamica dei fatti è al vaglio del personale del corpo forestale provinciale che ha raccolto elementi utili e tracce biologiche per identificare l'esemplare. Da quanto si apprende, il ferito è in ospedale a Trento, è rimasto ferito alle braccia e alle gambe ma non è in pericolo di vita.



