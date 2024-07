Pantani: Fmsi, test ematico non fu nostro

Nessun controllo ematico su Marco Pantani "fu effettuato da medici Doping control officer (Dco) della Fmsi e che i campioni non furono mai analizzati dal proprio Laboratorio antidoping Fmsi all'Acqua Acetosa, unico in Italia accreditato dall'Agenzia mondiale antidoping (Wada)". Lo si afferma in una nota della Federazione medico sportiva italiana (Fmsi) diffusa "in merito alle notizie apparse su diverse testate on line con riferimento al controllo ematico effettuato a Pantani a Madonna di Campiglio", dopo la riapertura del caso da parte del pm di Trento.

Il controllo che portò all'esclusione di Pantanti dal Giro rientrava infatti in una pratica della federazione ciclistica internazionale, l'Uci, per la salute. L'esito non provoco' infatti una squalifica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA