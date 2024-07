Incendio distrugge fienile a Velturno

Un incendio ha distrutto un fienile e gravemente danneggiato l'abitazione di un anziano contadino in località Pedratz, nei pressi di Velturno. L'allarme è stata lanciato alle 4:25. All'arrivo dei vigili del fuoco l'edificio era già completamente avvolto dalle fiamme. Il veloce intervento ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ulteriormente. I danni sono ingenti, anche per quanto riguarda i macchinari agricoli. La causa dell'innesco al momento non é ancora nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA