Assistenza sanitaria, Alto Adige insufficiente sulla prevenzione

Secondo il rapporto sul Nuovo sistema di garanzia (Nsg) per i risultati dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), la Provincia autonoma di Bolzano presenta un punteggio critico nell'area della prevenzione (54,1), sia pur in aumento rispetto all'anno precedente, e punteggi sopra la soglia di adempienza per l'area distrettuale (77), in miglioramento, e per l'area ospedaliera (75,2). Per quanto riguarda gli indicatori Core dell'area prevenzione, si evidenziano il non raggiungimento delle soglie di accettabilità per le coperture vaccinali (con conseguente punteggio pari a 0) e il miglioramento dell'indicatore relativo alle attività di controllo veterinarie (punteggio 2022 pari a 74,9, nel 2021 pari a 53,6). Si evidenziano criticità sulla copertura vaccinale antipneumococcica in età pediatrica (24 mesi), su quella antimeningococcica C in età pediatrica (24 mesi).

Nell'area distrettuale, nel 2022 saltano all'occhio il punteggio pari a 0 dell'indicatore sui tempi di attesa (criterio di qualità del dato non soddisfatto) e il basso punteggio dell'indicatore riferito ai ricoveri ripetuti in psichiatria.

L'indicatore che riguarda il numero di deceduti di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative risulta in crescita.

Nell'area ospedaliera presenta un punteggio basso l'indicatore relativo alla proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui (punteggio 2022 pari a 10, nel 2021 era pari a 46,9).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA