Arrestato due volte in pochi giorni per spaccio di droga

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Bolzano hanno arrestato un uomo già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish e di un bilancino di precisione durante un controllo domiciliare. Il materiale sequestrato - comunica l'Arma in una nota - è stato inviato per le analisi al laboratorio competente e successivamente depositato presso l'ufficio corpi di reato.

L'uomo, già sottoposto a regime di affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari.

La situazione dell'arrestato ha subito un'ulteriore aggravamento nel pomeriggio del 10 luglio scorso, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno eseguito un secondo arresto. A seguito della sospensione cautelativa dell'affidamento in prova, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bolzano, e dell'arresto per detenzione di stupefacenti, l'individuo è stato trasferito dalla propria abitazione alla casa circondariale di Bolzano.



