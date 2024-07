I finanzieri del Comando provinciale di Trento hanno sequestrato oltre 65 chili di hashish, dal valore di circa 780.000 euro, denaro contante per circa 8.700 euro ed arrestato una persona di nazionalità tunisina, trovata in possesso dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Lo comunica la Guardia di Finanza di Trento in una nota.



