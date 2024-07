Lavoratore irregolare, sanzione per azienda agricola di Novella

Per un'azienda agricola che opera nel comune di Novella è scattata una sanzione amministrativa di 3.600 euro. Un dipendente di 17 anni non risultava regolarmente assunto. Nel caso di mancato pagamento della quota, scatterà un'informativa di reato all'autorità giudiziaria. La multa è arrivata dopo una serie di controlli svolti dai carabinieri di Novella che hanno riguardato sette ditte operanti in ambito agricolo.

Controlli sono stati portati avanti anche in Alta Val di Sole dai carabinieri di Vermiglio, che hanno identificato 23 operai operanti nei cantieri edili. In questo caso - informa l'Arma - non è stata riscontrata alcuna irregolarità.



