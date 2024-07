Rissa durante festa per l'Italia, arrestato l'accoltellatore

È stato arrestato a Pordenone M.D., cittadino albanese di 32 anni, residente in Lazio, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio, a seguito della rissa tra tifosi albanesi scoppiata a Bolzano, in Piazza della Vittoria, il 24 giugno scorso, dopo le partita degli Europei di calcio fra Italia e Croazia e Spagna ed Albania.

L'uomo è stato rintracciato dalla squadra mobile bolzanina, in collaborazione con i colleghi friulani, dopo aver cercato rifugio in diverse zone del Paese.

Secondo la ricostruzione della polizia, lo scontro fra tifosi era nato dal fatto che alcuni albanesi avevano partecipato ai festeggiamenti per il passaggio del turno dell'Italia. Sono, però, stati contestati da un gruppo di connazionali con i quali è scoppiata la rissa nella quale uno dei partecipanti ha estratto un coltello ferendo due giovani, uno in modo serio alla gola e ad un braccio. Dopo il primo soccorso prestato da un poliziotto e da un carabiniere, la vittima è stata portata all'ospedale di Bolzano ed operata d'urgenza, rimanendo per diversi giorni in pericolo di vita. Nel corso dei tafferugli era rimasta ferita ad una mano anche una dirigente della questura.

M. D., destinatario anche di un'altra misura cautelare per un altro fatto di violenza commesso a Viterbo, è stato dichiarato in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Pordenone, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Bolzano. Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, in parallelo con l'iter giudiziario, ha emesso a suo carico un decreto di espulsione.



