Kompatscher, 'sull'intercomparto serviranno altri soldi'

"Auspico che oggi si riesca a chiudere la trattativa per il periodo 2019-2021. Tante tante volte eravamo d'accordo con i sindacati che bisognasse finalmente chiudere, ma non è successo. Contestualmente, il nostro appello è di partire subito a trattare per il 2022-2024, sia sull'adeguamento all'inflazione, ma anche su altri temi". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, commentando lo stato della trattative per il contratto d'intercomparto.

Sui fondi necessari l'accordo, Kompatscher ha ricordato i circa 40-50 milioni per la sanità e, poi, "il tema del congedo parentale. Perciò, abbiamo previsto nell'assestamento altri 100 milioni. Però - ha aggiunto - abbiamo condiviso in giunta che serviranno altri soldi ancora. Ci stiamo già lavorando con la finanza, per capire come riuscire a trovare altre risorse che saranno necessarie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA