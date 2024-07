Da inizio anno piantati 293 alberi nella città di Trento

Dall'inizio dell'anno, il Comune di Trento ha messo a dimora 293 alberi in città, appartenenti a 48 specie e 96 varietà diverse. Si tratta - a quanto emerso in conferenza stampa - di un'integrazione alle quasi ventimila piante presenti nelle aree urbane comunali, con l'obbiettivo di favorire la riduzione della Co2 dovute alle emissioni inquinanti, per scopi estetici e per favorire l'adattamento degli spazi urbani ai cambiamenti climatici.

Le piantumazioni rappresentano uno degli interventi previsti dal finanziamento ministeriale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, che ha permesso anche l'acquisto di ombreggi e la messa in campo di attività di sensibilizzazione.

A titolo sperimentale, nell'agosto 2023 è stato realizzato a Trento, insieme ad alcune altre città italiane (Padova, Parma, Merano), un rilievo di 711 alberi, per la creazione delle copie digitali 3d tramite l'intelligenza artificiale. Il Comune possiede anche un censimento arboreo, che ha permesso di stimare come le piante abbiano stoccato circa 5.450 tonnellate di Co2 e rimosso 4,67 tonnellate all'anno di inquinanti, producendo circa 200 tonnellate di ossigeno all'anno e trattenendo circa 5.171 metri cubi all'anno di acqua piovana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA