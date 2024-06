Frana a Villazzano, iniziata la bonifica del versante

Sono iniziate stamattina le operazioni di svuotamento del bombolone di gpl a valle di via Castel San Rocco, la strada comunale che nella sera di mercoledì è stata interessata da una frana che ha provocato il cedimento della carreggiata. Ad operare sul posto i vigili del fuoco permanenti insieme ai vigili del fuoco volontari di Villazzano e alla ditta incaricata dal Comune di Trento.

Proseguirà fino a lunedì - si legge in una nota del Comune - la pulizia del versante sotto la strada comunale. Una volta terminata la bonifica, si farà il punto della situazione sia per quanto riguarda i lavori sia sotto il profilo della sicurezza, visto che per la frana di mercoledì sono state evacuate nove persone.

Oggi sul posto c'è stato un nuovo sopralluogo della capo della Protezione civile comunale Claudia Patton con il geologo Alberto Pisoni, l'assessore ai Lavori pubblici Italo Gilmozzi e la presidente della Circoscrizione di Villazzano Alessia Tarter.





