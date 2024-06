Trovato morto turista belga non rientrato da escursione

E' stato trovato morto un turista belga di 56 anni, che non aveva fatto rientro da un'escursione sulla Croda del Clivio sopra Naturno, in val Venosta. L'allarme è stato lanciato questa sera verso le 19. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza con l'elisoccorso Pelikan 3. A circa 2.700 metri di quota la salma è stata localizzata e recuperato. Con ogni probabilità l'uomo è scivolato dal sentiero esposto, precipitando per 200 metri.

Si tratta del secondo incidente mortale in due giorni in Alto Adige. Ieri, un turista austriaco di 49 anni ha perso la vita sulla Cima della Capra, in val Pusteria.



