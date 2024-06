Viaggia in treno con 700 grammi di cocaina, arrestato

La Guardia di finanza di Bolzano arresto un corriere di droga a bordo di un treno a lunga percorrenza. L'uomo, un cittadino straniero formalmente residente in Puglia con numerosi precedenti, è stato notato da due militari presenti a bordo, insospettiti dall'atteggiamento del passeggero che aveva depositato un piccolo zaino sulla cappelliera per poi prendere posto su un sedile ben distante, senza però mai di vista lo zaino.

Giunti alla stazione di Bolzano, l'uomo è stato controllato.

E' stato trovato in possesso di 115 grammi di cocaina e circa 700 euro, nascosti in una tasca ricavata in una cucitura del pantalone. E' così scattato l'arresto.



