Tenta di rapinare una ragazza dopo averla seguita sull'autobus

I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento hanno arrestato un cittadino marocchino trentaduenne, pregiudicato, responsabile di una tentata rapina. Domenica 23 giugno l'uomo - comunica l'Arma in una nota - stava viaggiando a bordo di un autobus urbano e ha avvicinato una ragazza ventiseienne di Trento di rientro dal turno di lavoro. Con la scusa di chiederle - insistentemente - una sigaretta, il 32enne ha quindi deciso di seguire la ragazza una volta scesa alla fermata di via Conci, a Madonna Bianca. La ragazza ha cercato di scappare ma l'uomo, dopo averla raggiunta, ha cercato di strapparle il cellulare dalle mani, trovando tuttavia una ferma resistenza. La ragazza, dopo essere stata colpita anche con uno schiaffo al volto, ha trovato rifugio all'interno di un condominio, dove aveva nel frattempo ripetutamente citofonato. A quel punto il 32enne ha deciso di allontanarsi ma è stato rintracciato rapidamente nelle immediate vicinanze dai carabinieri, intervenuti immediatamente dopo la telefonata al Numero unico di emergenza 112. L'uomo è stato così condotto presso le camere di sicurezza della caserma dell'Arma di via Barbacovi in attesa del giudizio per direttissima che si terrà lunedì.



