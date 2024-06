Aluminium, 'grande dolore per la morte nel nostro lavoratore'

Aluminium Bozen, "anche a nome di tutti i dipendenti, ha appreso con grande dolore la terribile notizia della scomparsa del signor Bocar Diallo, uno dei lavoratori coinvolti nell'infortunio avvenuto venerdì notte presso lo stabilimento di Bolzano". Lo comunica l'azienda in una nota.

"In questo momento di profonda tristezza, l'azienda e la proprietà esprimono il proprio cordoglio e la propria partecipazione alle grandissime sofferenze della famiglia e dei colleghi cui rivolgono le proprie sentite condoglianze", prosegue la nota. "Un pensiero viene anche rivolto anche a tutti gli altri lavoratori che sono rimasti feriti nell'incidente, augurandoci che le loro condizioni migliorino e che possano riprendersi e superare questo difficile momento. L'azienda è e sarà al loro fianco così come alle rispettive famiglie".

Aluminium Bozen "sta cooperando con tutte le autorità competenti per pervenire al più presto all'accertamento delle cause di un incidente le cui tragiche conseguenze hanno sconvolto l'azienda e tutti i suoi collaboratori e dipendenti".





