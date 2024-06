Veronese precipita e muore sulla Presanella

Un alpinista di Verona ha perso la vita quest'oggi sulla Presanella, il suo compagno di cordata è rimasto gravemente ferito, ma non è in pericolo di vita. I due veneti sono stati soccorsi nella prima mattinata di oggi dopo essere precipitati durante la salita lungo la parete nord della Presanella nel Gruppo Adamello-Presanella in Trentino. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata da parte di uno dei due alle ore 7.15.

La Centrale unica di Trentino emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre in piazzola si mettevano a disposizione alcuni operatori della Stazione di Vermiglio del soccorso alpino e speleologico.

L'elicottero ha raggiunto subito il luogo dell'incidente, a 3.000 metri circa di quota. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica sono stato calati dall'elicottero col verricello e hanno dovuto constatare il decesso di uno dei due alpinisti, un 36enne residente a Verona, la cui salma è stata recuperata da un secondo elicottero dopo il nulla osta delle autorità. Con il primo velivolo il compagno di cordata è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.



