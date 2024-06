Esplosione a Bolzano: 8 i feriti, 5 quelli gravi

È complessivamente di otto e non di sei, come appreso in un primo momento, il numero degli operai coinvolti nell'incidente allo stabilimento Aluminium di Bolzano .

Gli elicotteri di soccorso Pelikan, Aiut Alpin Dolomites e Trentino Emergenza si sono messi in volo di notte per portare cinque feriti nei centri di grandi ustionati. Due operai sono stati portati a Verona, mentre uno a Padova, uno a Milano e un altro a Murnau in Baviera.

Le persone con ferite meno gravi si trovano a Bolzano.

