Vescovo di Bolzano, 'la sicurezza sia sempre una priorità'

Profondamente colpito dal grave incidente accaduto la notte scorsa allo stabilimento Aluminium di Bolzano, il vescovo Ivo Muser esprime vicinanza ai lavoratori feriti e ai loro familiari e invita la comunità a un momento di preghiera. "Con la preghiera - scrive il vescovo Ivo Muser - sono vicino ai lavoratori della fabbrica siderurgica gravemente feriti e alle loro famiglie, ai colleghi sul posto di lavoro e all'azienda che stanno vivendo questo dramma. Invito la comunità a unirsi nella preghiera per loro e per quanti, purtroppo ogni giorno, sono coinvolti in incidenti sul lavoro".

Muser prosegue ricordando che "alla preghiera vogliamo unire l'impegno di tutti, nei rispettivi ruoli e con le rispettive competenze, per fare in modo che la sicurezza sia sempre una priorità nelle nostre realtà lavorative. Un impegno mirato a garantire un'attenzione reciproca e una vigilanza che possano aiutare chi lavora a conservare la sua incolumità."



