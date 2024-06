Esplosione a Bolzano: incidente nel reparto produttivo

L'incidente si è verificato alle ore 0.30 nel reparto produttivo dello stabilimento siderurgico di Aluminium in via Toni Ebner in zona industriale a Bolzano.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e quelli volontari di Bolzano e Aslago-Oltrisarco, come anche numerose ambulanze della Croce bianca e Croce rossa e personale della Questura.

Il rogo, che era divampato dopo l'esplosione, è stato spento in poco tempo e l'intervento ora è concluso.

L'esatta dinamica non è ancora chiara e potrà probabilmente essere chiarita solo nel corso dell'inchiesta avviata dalla Procura di Bolzano. I forni, si apprende, sono piuttosto recenti. Un contributo determinate per ricostruire l'accaduto dovrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza.



