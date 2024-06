Galateo, 'promuovere una cultura della sicurezza'

"Apprendo con estremo sgomento la notizia dell'esplosione avvenuta questa notte nello stabilimento di Aluminium. Esprimo la mia massima vicinanza e solidarietà a tutti gli operai gravemente feriti e alle loro famiglie, assicurando il nostro sostegno continuo in questo momento difficile". Lo ha detto il vicepresidente della Provincia e assessore allo sviluppo economico Marco Galateo.

"Ricordo con ammirazione la mia visita alla fabbrica di Aluminium nel mese di aprile, dove ho potuto testimoniare l'impegno e la dedizione dei lavoratori che ora sono stati colpiti da questa tragedia. Aluminium non è solo una delle molte eccellenze dell'Alto Adige, ma un simbolo della capacità e della passione del nostro territorio", prosegue. "Questo incidente sottolinea la necessità critica di rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza nelle nostre industrie. Posso assicurare che la Provincia farà tutto il possibile per prevenire tali incidenti in futuro e garantire che ogni lavoratore possa operare in un ambiente sicuro. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta. Promuovere una cultura della sicurezza significa sensibilizzare tutti i livelli perché la sicurezza sul lavoro deve essere un diritto fondamentale e un elemento chiave per la produttività e il benessere dei lavoratori e delle aziende".

"Mi terrò costantemente aggiornato sulle condizioni di tutti gli operai coinvolti nell'incidente, ai quali faccio i migliori auguri di pronta guarigione. La loro salute e il loro benessere sono di massima priorità in questo momento difficile", conclude.





