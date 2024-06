Muore in moto sulla SS di Val Monastero al confine svizzero

Sulla strada statale 41 di Val Monastero al confine di Stato con la Svizzera in tarda mattinata si è verificato un tragico incidente motociclistico. Per cause in via di accertamento un motociclista di circa 60 anni è finito fuori strada ed è morto. Faceva parte di un gruppo di motociclisti del Lussemburgo.

Sono intervenuti l'elisoccorso 'Pelikan 3' e l'ambulanza di soccorso della Croce bianca, il soccorso alpino, i vigili del fuoco volontari e l'assistenza spirituale. Indagini dei carabinieri.



