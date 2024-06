Festa techno ad Anterivo, un arresto e varie droghe sequestrate

Un festival di musica techno lo scorso fine settimana ad Anterivo si è concluso con un arrestato, due denunciati, quattro segnalati e droghe di vario tipo sequestrate.

Il dispositivo realizzato per il contrasto di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti era composto da carabinieri in normale uniforme di servizio, altri in abiti civili e infine anche alcuni in tenuta operativa e la gestione dell'ordine pubblico è stata realizzata dai carabinieri in coordinamento con l'Ufficio di Gabinetto della Questura di Bolzano. Controlli sono stati effettuati anche al casello autostradale di Egna.

In vari momenti sono stati sequestrati marijuana, hashish, funghi allucinogeni, mdma, ecstasy, chetamina, lsd e tilidina.

Durante la perquisizione domiciliare un 19enne di Chiusa, è stata trovata altra droga. E' così scattato l'arresto del giovane.



