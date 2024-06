Controlli sui passi della Bassa Atesina e Oltradige, 40 multe

I carabinieri della Compagnia di Egna hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali e sui passi montani della Bassa Atesina e Oltradige. Vi è stato infatti un considerevole aumento del traffico che ha interessato principalmente la SS12 e le strade di collegamento con i luoghi di villeggiatura montana, in particolare lungo la SS42 al Passo della Mendola e lungo la SS48 al Passo di San Lugano dove anche nella giornata di venerdi 14 giugno si è verificato l'ennesimo incidente tra un'automobile e una motocicletta.

In particolare i controlli sono stati effettuati dai carabinieri delle Stazioni di Termeno, Salorno, Egna e dell'aliquota radiomobile a bordo di motociclette, sono state predisposte nell'arco delle 24 ore per garantire la sicurezza in Bassa Atesina e nell'Oltradige (Caldaro).

Nel corso dei controlli, svolti in collaborazione con la Polizia Locale di Termeno e con personale qualificato della MCTC di Bolzano, che ha partecipato al servizio con un "Centro Mobile di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione" - sottolinea una nota dell'Arma - sono state decine le auto/moto e gli automobilisti/motociclisti controllati.

Non sono mancate le contestazioni, e sono state elevate 40 contravvenzioni tra cui eccesso di velocità, fari opacizzati, targhe illeggibili, parabrezza scheggiati, mancate revisioni, sorpassi azzardati, mancanza di specchietti retrovisori, una Patente di Guida ritirata, 4 veicoli sottoposti a fermo amministrativo tra cui un autocarro che trasportava tubi di ferro per ponteggi senza averli bene assicurati rischiando quindi di far cadere tutto in caso di frenata brusca.

Proseguirà il rafforzamento dei servizi di controllo alla circolazione stradale per tutta l'estate a tutela della collettività e i carabinieri invitano come sempre la cittadinanza a rivolgersi al numero di emergenza 112 in caso di necessità o anche per segnalare situazioni sospette.



