Euregio su mobilità, transizione energetica e protezione civile

Il valico del Brennero è una sfida cruciale per tutti e tre i territori dell'Euregio. Assieme alla transizione energetica e alla protezione civile, il tema era tra le priorità degli organi direttivi dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino riuniti oggi all'Abbazia benedettina di Monte Maria, in Val Venosta. Si è trattato delle prime sedute della Giunta e dell'Assemblea dell'Euregio da quando l'Alto Adige ha assunto la presidenza del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) l'1 ottobre 2023.

Con i presidenti del Tirolo, Anton Mattle, e del Trentino, Maurizio Fugatti, in conferenza stampa il presidente dell'Euregio e dell'Alto Adige, Arno Kompatscher, ha dichiarato: "L'asse del Brennero è un'ancora di salvezza per l'economia europea. Per questo è fondamentale organizzare il corridoio di transito in modo più efficiente e sostenibile". I presidenti hanno concordato sulla necessità di rapidi miglioramenti attraverso negoziati tra Austria, Italia e Germania finalizzati a ottenere un impiego commercialmente più vantaggioso del corridoio, sfruttando sistemi digitali e migliorando la salute e la tutela dell'ambiente nei territori e nelle province coinvolte. L'Euregio lancerà un appello ai tre Stati a cavallo del Brennero e suggerirà soluzioni concrete.

Un'altra priorità emersa oggi è il potenziamento del trasporto ferroviario rispetto a quello su gomma. I lavori per il Tunnel di base del Brennero procedono bene, hanno spiegato Kompatscher, Fugatti e Mattle. È importante utilizzare il più possibile fin da ora il tracciato esistente per il trasporto delle merci, investire nei terminal di carico a nord e a sud della tratta Monaco-Verona e portare avanti le vie di accesso.

I tre territori membri vogliono confrontare le rispettive pratiche nel campo della transizione energetica: in una tavola rotonda tecnica dell'Euregio compareranno iniziative, sistemi di finanziamento e quadri normativi.

Circa un anno fa i territori dell'Euregio hanno firmato un'intesa per rafforzare la cooperazione transfrontaliera su protezione civile e gestione delle calamità che sarà attuata a breve.



