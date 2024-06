Dal 19 luglio al via i saldi di fine stagione in Alto Adige

In Alto Adige i saldi estivi cominceranno il 19 luglio 2024. Lo ha stabilito la giunta camerale della Camera di commercio di Bolzano.

Nella maggior parte dei comuni dei distretti di Bolzano, Merano e Burgraviato, Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta, le vendite di fine stagione inizieranno il 19 luglio e termineranno il 16 agosto 2024.

Nei comuni turistici di Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia e San Valentino alla Muta, i saldi inizieranno, invece, il 17 agosto e termineranno il 14 settembre 2024. L'Unione commercio turismo servizi Alto Adige coglie l'occasione per tornare a sottolineare l'importanza delle date fisse. "Stabilire delle date certe per le svendite di fine stagione rimane di fondamentale importanza.

I commercianti al dettaglio dispongono di un essenziale strumento per liberarsi delle rimanenze e ai clienti viene comunicato chiaramente che, in questo periodo, possono acquistare i resti di magazzino a prezzi convenienti", sottolineano il presidente dell'Unione Philipp Moser e il presidente della categoria Federmoda nell'Unione Markus Rabanser.

Per l'Unione, di conseguenza, una totale liberalizzazione dei saldi non è in discussione. L'esempio del Trentino, ma anche quelli di Germania e Austria, dove le svendite sono liberalizzate, dimostra che ad avvantaggiarsene sono solo le grandi catene, con le piccole aziende familiari che, al contrario, vedono calare l'effetto positivo garantito dai saldi di fine stagione.



