Controlli alla residenza Fersina 4 allontanati e 2 al Cpr

A pochi giorni dalla rissa finita a coltellate tra due immigrati ospiti della residenza Fersina di Trento quattro persone sono state allontanate e altre due portate direttamente in un Cpr del sud Italia. È il bilancio dell'intervento condotto all'alba di martedì 11 giugno dalle forze dell'ordine. Dopo i servizi di controllo continuo da parte di carabinieri e polizia all'esterno della struttura, come disposto dal Comitato di ordine e sicurezza pubblica, ieri mattina sono entrati in azione il Reparto mobile, la Squadra mobile, le Volanti, il personale dell'Ufficio immigrazione, mentre funzionari del Commissariato del governo hanno proceduto all'ispezione amministrativa.

I quattro stranieri allontanati dalla struttura - si apprende - non avevano alcun titolo per starci, mentre due, entrambi in attesa di pronunciamento da parte della Commissione territoriale per avere il permesso di soggiorno sono stati portati in Questura e poi portati in un Cpr del sud con il supporto anche della guardia di finanza. Tutti e due hanno precedenti penali e sono ritenuti pericolosi per diversi episodi di violenza commessi anche all'interno della struttura, dove spesso tentano di entrare persone che non ne hanno titolo.

L'intervento di ieri delle forze dell'ordine segue quelli dei giorni scorsi, come ad esempio il controllo di 78 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, e di tre esercizi commerciali, in centro storico, nella zona di piazza della Portela, via Pozzo, via Roma, piazza Santa Maria e piazza Leonardo Da Vinci.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA