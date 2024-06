Un motociclista tedesco di 35 anni ha perso la vita in un incidente a Chiusa. In compagnia di alcuni amici il turista stava percorrendo la strada per la val Gardena, quando in una curva è finito per terra, sbattendo rovinosamente contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Croce bianca e i Vigili del fuoco. Il motociclista è però deceduto ancora sul posto.



