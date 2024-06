Roland Garros: Sinner, "vediamo se va meglio alle Olimpiadi"

"Se guardiamo il lato positivo, ho compiuto un passo avanti su questa superficie": lo ha detto Jannik Sinner, dopo la sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz sulla terra rossa del Roland Garros. "Ora vediamo le Olimpiadi che per me sono molto importanti. Vediamo come va". A chi chiedeva quali fossero i suoi auspici più personali, l'azzurro numero 1 al mondo ha risposto: "Sono una persone felice, Se non sono felice io... Vivo una bella vita, no? Gioco a tennis, mi piace giocare a tennis. Poi vediamo come va".

In conferenza stampa, Sinner ha anche riferito di non essere più preoccupato per il problema all'anca.



