Incidente sull'A22 all'altezza di Ala, traffico bloccato

Lunghe code in A22. Verso le 13.20 un camion carico di mele si è rovesciato mentre percorreva l'autostrada in direzione sud, nel tratto tra i caselli di Ala/Avio ed Affi. Il guidatore non avrebbe riportato ferite gravi, ma ci sono stati importanti disagi al traffico, che è tuttora congestionato, con quattro chilometri di coda tra Rovereto e Ala. Per i veicoli è obbligatoria l'uscita a Rovereto sud.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avio e i soccorsi sanitari.



