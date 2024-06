'Gli italiani solo vice', malumori nella giunta Svp-centrodestra

L'assenza di rappresentanti del gruppo linguistico italiano ai vertici dei comitati scientifici della Provincia di Bolzano sta causando malumori nella giunta Svp-centrodestra. Anche se la delibera è stata rinviata ieri dall'esecutivo, si è comunque acceso un dibattito pubblico. Nei corridoi di palazzo Widmann si avverte una certa irritazione per le uscite pubbliche, ma per ora nessun commento ufficiale.

L'assessore Christian Bianchi (Lega-Uniti) su Facebook evidenzia che per nessuno degli undici comitati scientifici era previsto una presidenza italiana.

"Vengono individuati esperti da Innsbruck, Berlino o Stoccarda e onestamente stento a credere che in Italia non esistano personalità tali da non poter presiedere un comitato scientifico", scrive. "La Svp afferma costantemente di sostenere valori come la democrazia e la convivenza basata sulle pari opportunità; tuttavia, nella realtà dei fatti, ogni settimana vengono proposte delibere che sembrano favorire gli interessi di una sola fazione, ovvero quella della Svp", prosegue Bianchi.

"Questo disallineamento tra i principi dichiarati e le azioni concrete solleva importanti domande: dov'è l'imparzialità? Dov'è l'inclusività nelle decisioni prese?", chiede infine l'assessore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA