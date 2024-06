Rete del gas guasta, in giornata riattivate alcune forniture

Novareti sta lavorando per riattivare in giornata le utenze nella zona che va da via Venezia, via Grazioli e da via Zara fino a piazza Venezia. Per la zona del centro storico interessata dal guasto - causato dall'acqua entrata nei tubi del gas - proseguono le verifiche puntuali per individuare le zone in cui intervenire, con possibili effetti sulla viabilità del centro cittadino in Ztl o nelle immediate vie a ridosso del centro.

Il punto - sottolinea una nota della Provincia autonoma di Trento - è stato fatto questa mattina nel corso di una riunione convocata dal Dipartimento Protezione civile cui hanno partecipato i tecnici di Novareti, del Servizio antincendi e protezione civile della Provincia, del 118, l'assessore comunale Italo Gilmozzi, la direttrice generale del Comune di Trento Livia Ferrario, la dirigente della Protezione civile comunale Claudia Patton e alcuni funzionari del Corpo di Polizia locale.

La rete è rimasta danneggiata domenica pomeriggio in seguito a una rottura dell'acquedotto nella zona di Salita Manci. Sono circa 1.500 le utenze interessate dal guasto nel perimetro compreso tra via Torre Verde, via Bernardo Clesio, piazza Venezia, via Venezia (fino alla curva del ristorante Korallo), via Galilei, via Carducci, via Simonino, piazza Battisti e Vicolo del Vo. A quest'area si aggiunge tutta l'asta di via Grazioli.

In città - informa ancora la nota - sono già stati attivati cinque cantieri in centro storico ed altri saranno aperti per le operazioni di verifica e gli interventi necessari. Sono al lavoro 11 squadre e il personale di Novareti sarà affiancato anche dai vigili del fuoco del Corpo permanente. La situazione e la sua evoluzione saranno costantemente monitorate dalla Protezione civile della Provincia. Per informazioni i cittadino possono consultare il sito di Novareti o chiamare il numero 800 289423.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA