Al Laurin chiude 'ConTanima', ma Dario Tornatore resta

Ha chiuso i battenti per riaprire in autunno il ristorante ConTanima nel "Glasshouse", la serra sapientemente riadattata dello storico Park Hotel Laurin di Bolzano, ma lo chef Dario Tornatore, classe 1985, di origine partenopea, ma romano e british di adozione, farà assaggiare i suoi piatti anche nel ristorante Laurin che dispone fra l'altro di posti nel suggestivo parco.

Dopo varie, prestigiose esperienze all'estero, Tornatore è tornato in Italia ed è approdato al Laurin, dove "contamina" (perché è questa la filosofia del ristorante) la sua cucina mediterranea dal carattere internazionale con quella altoatesina, rendendola un must anche per i palati più esigenti.

Sembra divertirsi nel dare nomi fantasiosi ai suoi piatti, come il "raviolo di agnello blasfemo" (con agnello di transumanza, una sfoglia realizzata con un orange wine prodotto a Castellina in Chianti e mirepoix fermentata) o la "Seppia travestita", perché "quando una seppia prova intense emozioni muta e cambia colore e se fossi una seppia e mi ritrovassi a Bolzano, è così che mi trasformerei", scherza lo chef.

Al Park Hotel Laurin , eretto nel 1910 in stile liberty o meglio "Jugendstil" dalla famiglia Staffler, sono in corso lavori, per trasformare la piscina, che sarà fruibile anche in inverno, e per costruire una sauna. Sopra la serra si sono appena conclusi i lavori per una suite particolare, che vanta al suo interno mobili originari del Laurin dei primi tempi. Fra non molto partiranno i lavori per una ulteriore "suite privee", con affaccio sul parco del Laurin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA