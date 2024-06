Anarchici e la processione del Corpus domini in una piazza

Insolito e pacifico incontro di un gruppo di anarchici e la processione del Corpus domini a Bolzano. I manifestanti si sono radunati in piazza Domenicani con striscioni con le scritte "Palestina libera" e "Nessuna pace per chi vive di guerra", mentre nella vicina piazza Walther si svolgeva la cerimonia in occasione della festa della Repubblica.

Proprio in questo momento è partita dal duomo la processione per le vie del centro storico guidata dal vescovo Ivo Muser, passando a pochi metri dagli anarchici. Presenti in piazza numerose forze dell'ordine.

Muser, durante l'omelia, ha richiamato all'esempio del giovane beato Carlo Acutis e ha invitato all'impegno per la pace seguendo il Vangelo, che è "l'unica risposta attraverso la non violenza, il dialogo e il rispetto reciproco".



