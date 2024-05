Orsini, 'misure strutturali per aiutare gli investimenti'

"L'economia italiana ha saputo rispondere meglio alle sfide rispetto al nord Europa ma le sfide sono tantissime". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenendo in videocollegamento all'assemblea generale di Confindustria Alto Adige. "Una sfida da non perdere è la messa a terra veloce del Pnrr. Un'altra sono gli investimenti: Industria 5.0 potrà dare una risposta agli imprenditori sul tema degli investimenti per il secondo semestre del 2024 e nel 2025. Ma non basta, servono misure strutturali per aiutare gli investimenti delle imprese", ha aggiunto.





