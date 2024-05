Minacce alla madre, 29enne arrestato dai carabinieri a Trento

Poco meno di una settimana fa aveva minacciato la madre anziana e soltanto qualche giorno prima aveva aggredito due bariste che si erano rifiutate di servirgli una consumazione dopo l'orario di chiusura. Ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento lo hanno fermato nuovamente e arrestato per atti persecutori nei confronti della madre, ultrasettantenne. L'uomo, 29 anni di Trento, è ora in carcere. Arrivato a casa della madre, al rifiuto di aprire la porta, il29enne ha iniziato a inveire contro di lei, urlando e minacciandola di morte, provocandole un forte stato di ansia e preoccupazione. Impaurita, la vittima ha deciso di chiamare i carabinieri, anche perché il figlio è già stato protagonista di atti simili in passato. Giunta sul posto, la pattuglia dei carabinieri ha individuato il giovane sotto casa e lo ha fermato, mentre altri militari hanno tranquillizzato la donna, facendosi poi raccontare l'accaduto.

La donna ha riferito che quello era soltanto l'ultimo di una serie di episodi analoghi, di essere terrorizzata e di vivere nella paura, tanto da essere arrivata al punto di accordarsi con una parente affinché la contattasse telefonicamente ad intervalli regolari, solo per assicurarsi che stesse bene e nel caso di una mancanza di risposta, per allertare subito le forze dell'ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA