Mostra di Daniela Colle nella casa delle Pigotte a Bolzano

Ripartono gli appuntamenti con l'arte della sezione di Bolzano dell'Unicef. Torna uno degli appuntamenti artistici con i quali l'associazione internazionale, presieduta da Patrizia Daidone, attraverso l'arte cerca di portare all'attenzione del pubblico i problemi legati ai diritti dei più indifesi, i bambini. "L'Arte Abbraccia Unicef", a cura di Silvia Grazioli, è in programma da oggi, lunedì 27 maggio a lunedì 10 giugno, nella casa delle Pigotte, in Corso Italia 51 a Bolzano, ospitando le opere dell'artista bolzanina e arte terapeuta Daniela Colle.

Una passione quella della pittura nata sin da ragazza. Nel 1988 frequenta i corsi dell'Associazione degli Artisti della Provincia Autonoma di Bolzano (SIABA) con il pittore Giorgioppi fino al 1995. Negli corso degli anni si dedica, oltre alla pittura ad olio, alla pittura su vetro, all'illustrazione per l'infanzia con Arcadio Lobato e con Sophie Fatus. Nel 2002 partecipa al corso di "pittura moderna" tenuto dal Professor Guy Jean-Marie Vetter, nel 2011 al corso di Iconografia presso il convento dei frati Cappuccini di Casignano e nel 2012 al seminario di pittura espressiva con Bagdau Pascu. Dal 2001 frequenta i corsi di pittura ad olio tenuti da Sergio Retucci presso il suo atelier. Dal 2004 fa parte dell'Associazione degli Artisti della Provincia di Bolzano e dei "Freizeitmaler". Il vernissage di Daniela Colle, in occasione di "L'Arte abbraccia Unicef", si terrà oggi, lunedì 27 maggio alle ore 18,00, nella sede Unicef di Corso Italia 51 a Bolzano. Orari di apertura della mostra: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 e 15.30-17.00.





