Dopo il 'modello Laives' ora il ballottaggio italo-tedesco

Laives è un Comune di appena 18.000 abitanti alle porte di Bolzano, ma nella politica altoatesina ricopre un ruolo particolare. Nel 2015 l'elezione del sindaco Christian Bianchi suscitò l'interesse della stampa nazionale con il cosiddetto 'modello Laives', la prima giunta della Svp con il centrodestra. Il modello nel frattempo è stato replicato a livello provinciale con Bianchi assessore alle opere pubbliche. Ora, Laives si appresta a diventare nuovamente laboratorio, questa volta per l'inatteso ballottaggio italo-tedesco per la successione proprio di Bianchi. Il duello sarà inoltre all'interno della maggioranza che ha governato in questi anni.

A sorpresa, infatti, la candidata del centrodestra Claudia Furlani si è fermata al 31,8%, mentre il sindaco reggente Giovanni Seppi della Svp ha sfiorato il 30% (29,9). Bianchi, interpellato dall'ANSA, si dice "in primis molto preoccupato per il forte assenteismo, che caratterizza sempre più spesso l'elettorato italiano". "Gli italiani anche a Laives votano poco e questo ha di conseguenza indirettamente premiato la Svp", che ha un elettorato più fedele agli appuntamenti elettorali.

In caso di vittoria di Seppi al ballottaggio tra due settimane, il numero di sindaci 'italiani' scenderebbe da quattro a tre (su 116 Comuni in Alto Adige). "E' chiaro - aggiunge Bianchi - che come rappresentante politico italiano auspico che i cittadini vadano a votare rinnovando la fiducia al centrodestra. Sarebbe infatti "estremamente negativo" se Laives con il "72% di popolazione di lingua italiana" non votasse il primo cittadino del gruppo linguistico più rappresentato.

Inoltre, Seppi è riuscito a sfruttare l'effetto sindaco, avendo amministrato il Comune negli ultimi sei mesi, dopo l'elezione di Bianchi in Giunta provinciale. "A Laives abbiamo lavorato benissimo nove anni e Seppi è riuscito a far passare il concetto che i successi siano merito suo e degli ultimi sei mesi", aggiunge Bianchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA