I carabinieri arrestano un 50enne per maltrattamenti in famiglia

Un 50enne residente a Gardolo è stato arrestato e portato in carcere per maltrattamenti in famiglia. È stata determinante la segnalazione al 112 da parte di alcuni vicini che, percependo la gravità della situazione, hanno deciso di non voltarsi dall'altra parte, consentendo ai carabinieri di intervenire presso l'abitazione, nella zona nord della città. I militari hanno trovato una situazione estremamente tesa, riferisce l'Arma. L'uomo si è lamentato del fatto che la moglie non sarebbe in grado di tenere a bada i figli minori, i quali, peraltro, sono stati costretti ad assistere alla scena loro malgrado. Anche davanti ai carabinieri il 50enne ha mantenuto atteggiamenti ostili nei confronti della donna e - riferiscono i carabinieri - mostrandosi arrogante e aggressivo anche verso di loro.

Vista la situazione, i militari hanno separato marito e moglie e distratto i bambini con dei giochi, dopodiché, mettendo a proprio agio la donna ne hanno ascoltato il racconto, da cui sono emerse una conflittualità costante e datata nel tempo e continue vessazioni. Visto il quadro indiziario - e il fatto che l'uomo non è riuscito a controllarsi nemmeno davanti ai carabinieri - il 50enne è stato arrestato.



